Trodde kameraten var en rev

Tøien feriekoloni.

har en stor tak at bringe Nissen og Frogner skoles elever og personale som gjennem lange tider har staat i direkte forbindelse med fattige børn i Tøien for at hjælpe dem paa landet. Det blir store beløp tilsammen. En lang og hjertelig tak fra Østkanten til Vestkanten sendes hermed alle store og smaa venner.

Mikael Hertzberg, den gamle prest i Tøien.

Svær pakis har hindret Maud-ekspeditionen.

Skibet drevet paa land, men kommet av igjen. Amundsen vil forsøke igjen i 1922. Stortinget yder ham støtte paa en halv million. Kaptein Amundsens telegram har følgende ordlyd: Nome, Alaska. Jeg forlot «Maud», som endnu laa indefrosset den 22.mai med kurs for East Cape. Alt vel. Wisting, Sverdrup og Olonkin med det indfødte mandskap fortsætter med skuten til Seattle, naar isen gaar op. Har man hørt fra Tessem og Knutsen? Hvordan staar det til hjemme? Roald Amundsen.

En ny haarmode.

«La feminine chic» skal for øieblikket helst være frisert paa spansk ­– med haarene trukket stramt bakover. Paa bakhodet er haaret bundet sammen med en stor kam av elfenben eller skilpadde stukket i haarknuten.

Sørgelige følger.

Fredriksstad: Under rævejagt i Taarnbyskog i Rønskogen herred onsdag aften var en av deltagerne saa uheldig at skyte sin kamerat, som han trodde var en ræv. Manden blev truffet i hodet og døde kort efter.

Morgenbladets indsamlinger.

Til landhophold for fattige børn fra Pipervikens menighet: Fru Swensen kr. 10. Mursuck 20. N.N. 50. Givet kr. 150. Tils. Kr. 210. Til de fattigste: Givet kr. 100. Til Pauvres Honteaux: Ifølge forrige oppgave kr. 10. Givet 100. Tils. kr. 100. Til Riksmaalsforbundet: I følge forrige oppgave kr. 8994, Kj. & T. kr. 100. Tils. kr. 9119.

Er damerne kalvbente eller hjulbente?

Dameben er som man vil vite for øieblikket et meget yndet diskussionsemne. Efterhaanden som skjørterne blev kortere er det blit mere og mere tydelig for enhver at de nesten alle sammen er hjulbente. Hvis det kunde tænkes at skjørterne kom enda lengre op, saa vilde man imidlertid faa det merkelige at se, at knærne hos en mængde damer støter sammen. Vi skal gi dette faktum en videnskabelig forklaring. For like fuldt som den norske fottype har sin særegne bygning – den er kort, bred, sterk og litt klumpet, saa er ogsaa læggene blit omskapt av vor berømte sport. Skibevægelsen virker nemlig ikke med samme tyngde paa alle benmuskler. Den utvikler i særlig grad musklerne paa utsiden av benet.

Badesæsonen ved Genesareths sjø.

Berlin: Zionistische Korrespondenz meddeler: I Tiberias ved Genesareths sjø har der i hele badesæsonen hersket stort liv. Hoteler og privathuse har været ganske overfyldte av badegjæster.