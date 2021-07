Italia: «Et nyt friskt parti, et parti som handler»

Smuglingen av bolsjevikisk litteratur

Saken mot Kyrre Grepp begyndte igaar. Grepp er tiltalt for at ha indført her til landet trykte skrifter, som er kommet fra Russland, som han har hat forvaret i Christiania Arbeidersamfund og paa Det norske Arbeiderpartis kontor. Blandt annet en pakke med 200 eksemplarer av «Den kommunistiske Internationalen». Sekretær ved arbeiderpartiets kontor, cand. jur. Trygve Lie, uttalte straks sin tvil om lovligheten av forbudet.

Fra en lun by.

Blandt de mange vakre og idylliske småbyer langs vor sydlige kyst er det ingen som er vakrere og mere koselig end den lille kjøpstad Flekkefjord. Den synes meg at være perlen blandt dem alle. Ute paa trappen til gaten er der gjerne anbragt en liten bænk, netop passende til sitteplads for en person, og har naboer paa den motsatte side en lignende, saa kan man om kvelden sitte i lun passiar med ham, eller man kan sitte og røyke sin pipe og læse sin avis. Ja, her maatte det være herlig, om man hadde sitt paulun.

Camorraen, fascisterne tar affære.

Brev til Morgenbladet

Den nuværende dyrtid bunder i spekulation og griskhet. Det er Italiens nationaluluykke Camorraen, som herjer landet efter å ha suget vekst og næring av alle de lave og karakterødeleggende foreteelser som er kommet i krigens følge. Men midt i den det uendelige snak og den uendelige «pazienza» som forsumper Italiens offentlige liv, er der nu kommet et nyt friskt parti, et parti som handler – det er de før omtalte fascister.

Dagmar Engelhardt

Det skandinaviske jødiske ungdomsforbund

har igaar og idag været samlet til kongres i Malmø. Kongressen uttalte sin tilstlutning til gjenopbygningsarbeidet i Palestina. Der vedtoges videre en resolution med opfordring til kamp mot Israels-missionen og en beslutning om at avgi en uttalelse om, at antisemitismen er ubeføiet og at jøderne bestemt tar avstand fra bolsjevismen.

Det menneskelige øiet som drivkraft.

London: Efter fire aars eksperimenter er der lykkedes dr Russ at konstruere et instrument, som viser at det menneskelige øiet eier en særegen drivkratf. Denne staar ikke i nogenslags forbindelse med viljekraften eller med okkultisme. En række forsøk har godtgjort, at det menneskelige øie har evne til at sætte en skive i bevægelse.

Godseier, kammerherre Cato Aall

fylder 50 aar 10. juli. Kammerherre Aall er en inden distriktet og i vide kredse derutover meget anset mand, grei og velvillig, human og rettænkende i al sin færd.

Der vil bli telefoner at faa.

To tusen nye abonnenter tilkobles inden jul.