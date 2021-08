Morgenbladet for 100 år siden.

Mordet paa Erzberger.

Berlin: Trods alle anstrengelser er det ikke lykkedes at finde Erzbergers mordere. Erzberger ønskede at bli rikskansler. Han hadde forberedt en koalition. Av morderne er den ene høi og blond, den anden liten og mørk. Den ophidselse mordet har foraarsaket, er umaaadelig. I alle politiske kredse, først indenfor centrum og de socialdemokratiske partier, er man overtydet om, at der foreligger et politisk mord.

Et nyt hverv for professor Nansen.

Fra Genf meddeles til Norsk telegrambureau: En konferance har i disse dage været holdet her angaaende de russiske flygtningers stilling og hvorledes flygtningerne paa den mest hensigtsmæssige maate kan bli sendt hjem eller fordelt paa de lande, hvor de kan skaffe sig arbeide eller anden beskjæftigtelse. Konferencens præsident oplyste at alle medlemmer av Folkeforbundets raad var enige om at anmode professor Nansen om at paata sig ogsaa den opgave, at fungere som overkommisær for spørsmaalet om de russiske flygtninger.

Den røde lygte

Lokalet var fyldt til sidste plads da Botten S o o t aapnet aftenen med at fremvise en fornøielig billedbok ledsaget av viser, som behandler aktuelle spørsmaal. Det er altid vanskelig at aapne en cabaretaften, men Botten Soot kan det. Overvældende begeistring var der da Botten Soot fremførte en parodi paa «Dukke Lise» av Nicolette. Saa kom der en kjældermester fra Dovrehallen. Om der er nogen som hørte hva han sang, skal være usagt, men folk lo, skrek, hvinte, pep og fik krampelatter. Det var et eksperiment.

Amundsens polarekspedition.

Skien: Flyverløitnant Gunnar Thorsen, Skien, har meldt sig som ansøker til Roald Amundsens ekspedition som flyver, og har i den anledning konferert med Leon Amundsen. Det er imidlertid Roald Amundsen selv som skal avgjøre spørsmålet.

Ophidselse over hele Tyskland.

Berlin: Mordet på Ertzberger har i Tyskland fremkaldt en stemning, som hvert øieblik kan gi sig utslag i en eksplosion. Det heter i det flertalssocialistiske oprop: «Det dreier sig om hvorvidt republiken skal styrtes av nationalistiske kupmakere og det tyske folk styrtes i en avgrund.» Politiet hadde igaar nedlagt forbud mot en konservativ Tannenberg-fest i Postdam; festen fandt derfor sted i den lukkede luftskibshal.

Forbryderfrø?

Fem gutter fra 8 til 14 aar gjorde forleden en razzia i byens centrum hos forskjellige konditorer, i hvis butikker de gik ind og nasket kaker.