Morgenbladet for 100 år siden

Morgenbladets Dovrebanenummer.

Naar aapningstoget paa Dovrebanen idag kjører nordover, vil reisen fra Dombaas gaa gjennem nye og for de fleste ukjendte dele av vort land. Underveis blir der naturligvis fortalt om hvilke dalfører der støter til, hvad de og de fjeldtoppe heter og pludselig, mens en er inne i geografiske betragtninger, forlater en dem kanske, blir lei av dem, og blir slaat av hvor vidunderlig vakkert fjeldet er nu paa høstparten.

Men heller ikke med de betraktninger faar man slaa sig til ro, der er mangt som skal sees paa, der er mangt, der skal lyttes til.

Broene på banestrækningen

Der er i alt 87 broer. Av disse er det især den over Orkla, som har interesse. For den som stiger av, er broen et syn som gir et førsteindtryk som ikke litet er i slegt med det en mottar naar man første gang ser en amerikansk skyskraper. For høiden er vældig.

Mændene

En lang række mænd er det som idag i forbindelse med Dovrebanens aapning arbeider sig frem for ens bevissthet. Det er mænd som har kjempet Dovrebanetanken frem. Der er planlæggende mænd, linjeutstikkende mænd og anlæggende mænd.

Jernbaneulykken krævet seks døde

Hele Trondhjem er som lammet av den forferdelig ulykke, telegraferer Morgenbladets korrespondent igaaraftes. At ulykken sees mot bakgrund av de straalende festligheter dagen i forveien, gjør den saa meget forfærdeligere. Daghurtigtoget skrudde sig ind over ekstratoget med de utenbys deltagerne i høitideligheterne i anledning av Dovrebanens aapning. Fra tidlig imorges har der været valfart utover mot Nidareid. Det er et frygtelig syn i dagslys, de væltede vogne og de mer eller mindre ødelagte lokomotiver. Postvognen er delt i to, aviser og breve flyter utover. Passagervogn no. 3 er kjørt tvers gjennem no. 2.

En gripende begivenhet

De seks forulykkede blev i aften kl. 9 kjørt fra Trondhjems sykehus til jernbanestationen. Det var en av de mest høitidelige begivenheter som nogensinde har fundet sted i Trondhjem. I spidsen for likfølget gik Kongen og Kronprinsen.

Formuebeskatning.

Den begrænses nu til folk med mindst 15.000. kr. i formue. Den hurtighet hvormed finansdepartementet nu søker at rette paa det uhyrlige forhold, som Morgenbladet forleden fremdrog, er særdeles prisværdig; og den nye ordning med opgavepligt bare for folk med minst 150.000 kroners formue, maa ansees som helt tilfredsstillende.