Afghanistan og Indien.

Hovedvanskeligheten ligger i spørsmaalet om den riktige politik likeoverfor de uavhængige stammer. Bak stammernes omraade ligger Afghanistan, befolket av stammebeslæktede folk, som taler dialekter av samme sprog, og som er forenet med grensestammerne ved religionens baand, idet de likesom dem er muhammedanere med en viss tilbøielighet til fanatisme.

Det amerikanske forbuds fiasko.

Chicagopolitiets øverste leder gir sensationelle avsløringer. Aldrig har drukkenskapen været forfærdeligere. Destillationisapparater er i aabenlys virksomhet i landdistrikterne, likesom velorganiserte bander overalt ovetræder forbudslovene. Paa alle landeveie, som fører til New York, sees hver nat lange følger av svære lastevogne som under paaskud av at bringe møbler, bringer spirituosa.

Kraakeplagen

Norsk Jæger- og Fiskerforbund ber os gjøre opmerksom paa, at nu ved løvfaldstider er det forholdsvis let at komme endel av dem til livs. Tidlig om morgenen er kraakerne yderst hissige. De kredser skrikende omkring hver død kraake de faar øie paa, og jo flere døde kraaker der ligger, desto hidsigere er kraakerne. Alle jægere som bor i nærheten av kraakers nattekvarter, har derfor god anledning til ved raske fluktskud at nedlægge et betydelig antal.

Tidssignaler for Christiania havn.

Ogsaa tidligere har vi hat tidssignaler for havnen, men det er kanske de færreste som husker det. Signalerne blev avgit fra Observatoriet og fra Glasmagasinets tak. For et skib er det av viktighet at ha sand tid; den gir grundlaget for observationerne. Systemerne for tidssignaler er tre: Mekanisk tid vil si en kugle som paa givne klokkeslet falder nedover en stang. Dernes har man det akustiske system og det tredie er lyssignaler. Det sidste vil bli valgt her. Paa topper av sydvestre taarn paa Sjømandsskolen blir der montert en skarp linse som en elektrisk lampe virker paa. Da systemet blev prøvet, virket det saa sterkt. at man fra Frognersæteren ringte hen til Sjømandskolen for at faa greie paa hvad man var begyndt med derborte.

Forbudslandet U.S.

Politimesteren i Chicago anmeldte til paatalemyndigheten at halvparten politistyrken hadde drevet regulær handel med forbudte drikkevarer.

Et udmerket formaal.

Glem ikke at ta lodder i forfatternes lotteri!