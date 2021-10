Foran Gandhis arrestation?

London: Telegrammer fra Indien om at agitatoren Gandhis arrestation er nær forestaaende, gir “Daily Telegraph” anledning til at komme med en alvorlig advarsel. Gandhi og hans diciple har nu drevet sin agitation saa vidt at de opfordrer selv indiske soldater til mytteri.

En manglende betegnelse i vort daglige sprog.

En av Morgenbladets lesere skriver at vi helt mangler en letvindt og høflig tiltaleform til mennesker vi ikke kjender eller hvis titel vi ikke er sikker paa. Englænderne har den i Sir. Morning, Sir! Franskmanden i monsieur. Svensken klarer seg ut av vanskeligheten ved en antagen titel i farten, f.eks. – hyppigst – grosshandlaren. Hvis ikke en av læserne kan finde paa et uttrykk, gaar jeg trøstig i vei med å bruke mester, f.eks. gi mig 50 øre til et glas øl da, mester, eller giv mig en cigaret da, mester.

Statens kunstutstilling

blir aapnet idag. Den vil overraske paa en behagelig maate, den er nemlig meget mindre kjedelig end de fleste av sine forgjængere. Æren for dette tilkommer nogen malere,, som iaar møtte frem, efterat de længe har holdt sig borte i steil fornemhet. Der er Bernhard Folkestad, og velkommen skal han være! Der er Kavli, elegant som alltid. Der er Henrik Sørensen med en kollosal dekorativ komposition.

700 postnavne er blit “uppnorska”.

Bækkelaget skal hete Bekkelaget, Skøien Skøyen, Tøien Tøyen; Steilene skal for fremtiden hete Steila, Blylaget Bløylaget og alle steder paa “havn” ender paa hamn.

Av dagens saga.

Vore besteforeldres sirlige dans er en saga blot. Hvem husker vel længer hvorledes man traadte fandangoen, menuetten, mazurkaen og senere den vuggende vals og galoppen? Nei – jazzen har erobret Terpsichores templer og jaget alle gratiøse og ridderlige paa dør. Vor lægevidenskap har jo allerede utført saa mangen stordaad og man maa haabe, at det skulle kunne lykkes den at finde et serum mot denne forstandsforvirring.

Artium 1921. Utsat prøve.

Norsk stil no.1: Island og dets betydning for Norden eller Konstantin den store.