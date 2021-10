Sterkt angrepet av potetkræft

De farvede og de hvite.

Paris: Det var under fredsforhandlingerne efter den sidste, store verdenskrig at Japan fremsatte forslaget om vedtagelsen av principet om racernes likestillethet og tilføielsen av dette til Versailles-traktaten. Forslaget strandet paa Mr. Wilsons motstand. Frankrige, Italien og England, foruten Japan, stemte for. Det var paa dette tidspunkt at negeramerikaneren W.E. Burghardt du Bois, redaktøren av negertidsskriftet «Crisis», fik ideen til sammenkaldelsen av en konference for sine stammefrænder. Ute i den store verden vil vel næppe dette racespørsmaal fremtræde i sin fulde betydning før om 50 a 100 aar.

Helgolands rasering fuldført.

London: Den interallierte kommision, som har ført overoppsynet med ødelæggelsen av Helgoland som flaatebasis, har nu paa det nærmeste avsluttet sine arbeider. I alt er 2400 kanoner ødelagt. Tyskerne vil selv utføre de gjenstaaende raseringsarbeider.

Om avkokt torsk.

Da redaktøren igaar bad mig skrive om torsk blev jeg med det samme noksaa ulykkelig. Det er nemlig det merkelige ved saken, at den virkelig glødende interesse for avkokt torsk, den næres av manden i huset. Naar man spør ham om den riktige maaten at koke den paa, citerer han alltid sin mor og vel at merke ikke sin kone.

Nansen om hjælpen til Rusland.

Nansen har sendt «Manchester Guardian» et brev hvori han uttaler sin tilslutning til den av bladet aapnede subskription til fordel for det sultende Rusland. «Den hjælp som nu ydes Rusland vil bidra til at verden kommer paa ret kjøl. Nu sulter Rusland, men snart vil det atter kunde forsyne verden med billig mat.»

Potetkræft i Fjotland

Christianssand: Der er konstatert optræden av potetkræft i Fjotland. Potererne er sterkt angrepet.

Koncerten for den døve violinist.

Ragna Wettergreen har tilbudt sin assistance ved intimkoncerten til indtægt for en døv violinist paa Bristol iaften.