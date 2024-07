Morgenbladet har to apper – én for e-avis og en for lesing av nettsiden. Den siste er ny i juli 2024, og er dermed nesten like fersk for oss som for deg! Vi synes den funker fint, men hvis du opplever noe rusk, blir kundesenteret vårt glade for tilbakemeldinger. De nås på 23 36 05 00 eller abo@morgenbladet.no.

Du må ha et aktivt abonnement for å lese artiklene.

Har du Iphone? Her finner du lenke til e-avisen, og her finner du lenke til nettsideappen.

Android-brukere finner e-avisen her.