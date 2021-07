Allsidig: Per Inge Torkelsen Torkelsen satt i bystyret for Venstre, skrev et drøss med bøker og leverte radiokåserier og avisskriverier på strak arm. I tillegg sørget han for at Norsk barnemuseum så dagens lys. Her på en premiere på humorscenen Latter. (Knut Erik Knudsen / VG / NTB)