Sprer russisk propaganda: Bak nettstedet Steigan.no står aksjeselskapet Mot Dag AS. Selskapets styreleder og største enkeltaksjonær etter Steigan selv er Per Gunnar Skotåm. Skotåm er også fylkestingsrepresentant for Rødt i Nordland og sitter i Rødts landsstyre, partiets øverste organ. (Illustrasjon: Christian Belgaux, kildefoto fra partiet Rødts flickr-konto)