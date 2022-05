sommerkroppen2022: Hva bør jeg gjøre?

Vordende Adonis ber forskerne om råd før sommeren.

Helene Knævelsrud, kreftforsker

Bananfluene har bare én sjanse i livet til å få den perfekte sommerkroppen. For i det hele tatt å oppleve en sommer må det tidsmessig klaffe med at deres liv på opp til et par måneder sammenfaller med sommerhalvåret. Så hva kan bananfluene lære oss om #sommerkroppen?

Bananfluene har faktisk lært oss hvordan kropp i det hele tatt blir seende ut som kropp. Altså hvordan armer og ben, nese og ører havner på riktig sted. Forskere på et laboratorium i Zürich oppdaget i midten av forrige århundre noen bananfluer som hadde ben stikkende ut av hodet der antennene vanligvis sitter. Og flere forskere fant etter hvert andre slike fluevarianter hvor en kroppsdel var blitt til en annen.

Forklaringen på disse alternative #sommerkroppene var at de skyldtes forandring i gener som bestemmer identiteten til de ulike kroppsdelene. Disse genene kalles hox-gener, og det fascinerende er at det er disse genene som bestemmer rekkefølgen på kroppsdelene hos mennesker også.

I våre dager, med teknikker som gjør at vi enkelt kan gjøre sømløse endringer i arvestoffet, kan du jo også vurdere en alternativ sommerkropp for en eventuell fremtidig designer-baby (dette er overhodet ikke tillatt av Bioteknologinemda, altså). En liten Hox-mutasjon og vipps så kan det bli en ny trend å bytte ut et øre med en ekstra arm.

Det forskerne ikke visste da de møysommelig så gjennom flue etter flue for å finne nye varianter med rokerte kroppsdeler, var at feilregulering av nettopp hox-genene gir opphav til blodkreft hos mennesker. Så når vi nå bruker bananfluer som verktøy på Radiumhospitalet for å forstå mer om blodkreft hos mennesker, er egentlig ringen sluttet.

Det er nok litt for sent, upraktisk og heller farefullt å gå for en hox-mutasjon for å få en alternativ sommerkropp. Men du kan jo ta en nærmere kikk på bananfluene som surrer rundt maten som står igjen på kjøkkenbenken mens du er på sommerkropp-diett – kanskje en av dem har ben på hodet?

Anne Tjønndal, idrettssosiolog

Kjære Adonis, spørsmålet ditt er kjempeenkelt å svare på. Som Northug ville sagt: barneskirenn! Det første du må gjøre, er å bytte ut 2022 med 2023. Sommeren 2022 må du nemlig tilbringe i hardtrening for å oppnå #sommerkroppen2023. Oppskriften for så å oppnå #sommerkroppen2023 er veldig enkel: Du må leve som en toppidrettsutøver i ett år. Da kommer sommerkroppen magisk, helt av seg selv.

Hva innebærer det å leve som en toppidrettsutøver? Først må du si opp jobben. 24-timersutøvere har ikke tid til vanlig 8-til-16-jobb. Så må du få deg sponsorer sånn at du har penger til å leve mens du trener mot #sommerkroppen2023, Olympiatoppen står neppe klar med stipend til deg.

Når disse tingene er på plass, må du ansette noen profesjonelle trenere. Her holder det ikke å bare ha en trener, du må ha et spesialisert «team» rundt deg som hele tiden passer på at du trener optimalt. For å sikre fremgang bør du også la disse trenerne overvåke hvert sekund av livet ditt med idrettsteknologiske hjelpemidler, som for eksempel pulsklokke og andre sensorer du bærer på kroppen og søvnovervåkning.

Det er ikke bare treningen som må overvåkes – du vil trenge tett samarbeid med en dyktig ernæringsfysiolog. Du må begynne å føre en matdagbok, hvor du skriver ned alt du putter i munnen, og denne dagboken skal kontinuerlig evalueres og forbedres. Da blir du raskt avslørt hvis du driver med selvsaboterende uvaner som for eksempel å spise Brelett på brødskiva.

Treningen skal også være hard og målrettet. «No pain, no gain», «personlig vekst skjer utenfor komfortsonen», «suffer now and live the rest of your life as a champion» – dette må bli dine daglige mantra, mens du svetter, griner, svimer av og spyr på de to til fire daglige treningsøktene dine. Det kommer til å bli tøft, men du klarer det — og tenk så fine selfies du kan legge ut sommeren 2023 når alt dette er over!

Kai Arne Hansen, musikk- og kjønnsforsker

Om eg kan byrja med ei lita frekkheit, så er det fyrste du bør gjere å konkretisere spørsmålet ditt. Vil du sørge for at din kropp samsvarar med dei rådande kroppsideala innan sommaren? Er du ute etter råd for å handtere kroppspress? Eller ynskjer du kanskje eit svar som oppmodar deg til å gløyme heile emneknaggen og heller ta sikte på å opparbeide deg ein robust heilårskropp? Det er så mangt ein kan gjere, sånn heilt generelt.

Mine to forskingsområde er musikk og kjønn, og ein skulle kanskje tru at det er mest nærliggjande å diskutere kroppsideal opp imot det sistnemnde. Men så snart eg såg emneknaggen i spørsmålet ditt, så dukka melodien til Mads Hansens hit «Sommerkroppen» (2018) opp i bakhovudet. I teksten er det trening og plastisk kirurgi som vert presentert som dei to mest effektive metodane for å oppnå sommerkroppen, og sjølv om Hansen proklamerer «Jeg skal opereres!», er det nok liten tvil om at han i verkelegheita heller ville ha råda deg til å snøre opp joggeskoa.

Mange av oss musikkforskarar er opptekne av korleis musikk både speglar og formar strøymingar i samfunnet, og kanskje kunne ein forstå mykje om nordmenns forhold til kropp ved å undersøke kvifor nettopp denne singelen låg på toppen av VG-lista i åtte samanhengande veker sommaren 2018 og kva for debattar den starta i den norske offentlegheita. Denne låten kan fungere som inngangsport for å drøfte både kjønnsnormer og kroppspress, korleis ironi fungerer (eller ikkje fungerer) i kulturelle uttrykk, og kva for ei rolle musikarar og andre kjendisar spelar i det offentlege ordskiftet.

At «Sommerkroppen» også vant Spellemannprisen i kategorien «årets låt», seier kanskje noko om kor breitt nedslagsfelt låten hadde. Aktuell tematikk, då som no. Når det er sagt, så vil det vere delte meiningar om om du bør ta råd frå Mads Hansen, eller songtekstar meir generelt – hald fram på eige ansvar!

Til slutt ville eg vore litt forsiktig med å aspirere til det å verte ein Adonis. Han møtte ein ganske gruvsam død i gresk mytologi, og i ein versjon av myten fordi krigsguden Ares vart sjalu på merksemda den vakre Adonis fekk frå kjærleiksgudinna Afrodite. Kanskje har #sommerkroppen også sine ulemper?