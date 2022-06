Det er akkurat nå vi trenger Pride

Feiringer kan avlyses på grunn av vold. Men Pride er jo ikke egentlig en feiring. Pride er defiance i møte med vold. Grunnen til at det kommer til uttrykk i feiring og stolthet, er at det er på den måten man viser aller tydeligst at man ikke lar seg kue. Dette visste vi, ikke sant?

Politiets jobb er å beskytte mot vold. Hvis Oslo-politiet ikke klarer det under en stor og viktig markering, bør de be om støtte fra andre politidistrikter, og eventuelt fra sivilforsvaret. Det siste de bør gjøre, er å spre frykt ved å si at Pride nå er for farlig til at politiet kan påta seg jobben å beskytte.

Det er akkurat nå vi trenger defiance. Det er akkurat nå de av oss som er skeive, trenger samhold, og trenger ritualene som bekrefter det samholdet. Når politiet sier nei til det, og sender oss hjem, må de sitte på informasjon om ekstremt alvorlige farer – langt hinsides hva de hittil har delt med offentligheten – for at dette ikke skal være en skandale.

Innlegget ble opprinnelig publisert på Ole Martin Moens Facebook-vegg.