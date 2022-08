Facebook-klageren: Etter at juristen og personvernaktivisten Max Schrems klaget inn Facebook og moderselskapet Meta for det irske myndigheter har to avtaler for overføring av data mellom EU og USA blitt erklært ugyldig i EU-domstolen. Fortsatt venter han på svar på klagen på Meta fra irske myndigheter, som nå har sendt et utkast til avgjørelse til tilsynene i de andre EØS-landene. Her er Schrems avbildet utenfor et rettslokale i 2015. (Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB/Ap)