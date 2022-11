Ulikhet i skoleprestasjoner: – Veldig vanskelig å forklare bort kjønn

En ny målestokk for fysisk modning kan forklare deler av karakterforskjellene mellom gutter og jenter, sier seniorforsker Fartein Ask Torvik, som anbefaler fleksibel skolestart og annerledes vekting av fagene for å utjevne kjønnsforskjellene.