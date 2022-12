– Jeg vet ikke om det er legevitenskapen som er best til å ordne opp i folks skilsmisser

– Det vi bygger på i dag, er et meget tynt grunnlag. Spørsmålet er om vi har mot nok til å se sannheten i øynene. For dette er en milliardindustri, og likevel sitter vi igjen med to tomme hender, sier Trond Aarre, psykiatrikritisk forfatter og avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter.

For en drøy uke siden snakket vi med den danske psykologen Jonas Vennike Ditlevsen, som ville legge ned og erstatte psykiatrien med et nytt system. Det skulle være kontekstbasert, i motsetning til dagens sykdomsbaserte system. Vi må slutte å lete etter hva som er galt med deg, begynne å lete etter hva som har skjedd med deg. Som Ditlevsen sa: «Det mest interessante å se på er jo: Hvordan fanden har du endt opp med å ha det sånn her?»

Konteksten kunne også være strukturell. «Rammeverket vil systematisere ting som sosial eksklusjon, marginalisering av samfunnet, vanskelige oppvekstvilkår, sosioøkonomisk status, mangel på familiære bånd og så videre.»

Men psykiatrikritikken kom altså fra en psykolog, attpåtil fra Danmark. Hva mener det norske fagfeltet? Nå er det psykiaternes tur (til å svare). Vi har snakket med tre av dem.

– Uspesifikke behandlinger på uspesifikke problemer

Trond Aarre er stort sett enig med Ditlevsen. For eksempel mener han Ditlevsen har rett i at diagnosene er «ugyldige kategorier».

På en blokk begynner han å tegne opp prikker som skal signalisere plager. Disse plagene eksisterer åpenbart, sier han, før han tegner videre.

Psykiatri-debatt

Det siste året har Danmark diskutert en kommende tiårsplan for psykiatrien. I oktober sa den danske psykologen Jonas Vennike Ditlevsen på Debatten (DR2) at han ville erstatte psykiatrien med et kontekstbasert alternativ, som i stedet for lete etter hvilken sykdom du har, skal lete etter omstendighetene som har ført til de psykiske plagene. Det førte til intervjuet «Dansk psykolog vil legge ned psykiatrien» i Morgenbladet.

Denne uken hoppet psykologspesialist og forfatter Birgit Valla på toget med kronikken «Ja, vi bør legge ned psykiatrien» der hun skrev at «det finnes mange i Norge som mener det samme».

Men hva mener psykiaterne selv?

– Men så tegner vi en sirkel rundt og gjør et lite metafysisk sprang: Vi sier at disse plagene skyldes noe underliggende, som vi har et navn på.

– Men etter 100 år har man ennå ikke funnet noe bevis på at det er noe mer der enn plagene, fortsetter Aarre.

Bevisene vi ikke har funnet, sier Aarre, er spesifikke biomarkører, som kan bevise at sykdommene finnes i seg selv. Han viser til undersøkelser fra Norsk senter for forskning på mentale lidelser (Noment), som faktisk har funnet genetiske markører som øker risikoen for å bli tildelt disse diagnosene. De er bare ikke spesifikke, som betyr at risikoen for å få ADHD, depresjon, schizofreni og bipolar lidelse blir påvirket av de samme genene.

Inntil man kan skille dem fra hverandre, mener Aarre kategoriene er ugyldige. Videre siterer han Wittgenstein, som sa at «ordene forhekser forstanden vår». Poenget er at selve navngivingen gjør at de føles ekte, når det virkelig ikke er noe mer der enn en samling av plager man mer eller mindre vilkårlig har sammenkoblet.

Aarre sier seg enig i at diagnosene, til og med hvis de bare er konstruksjoner, i prinsippet kan være nyttige, forutsatt at de medfører ønskede konsekvenser. Han bare mener ikke dette er tilfelle:

– Det blir stadig mer bruk av legemidler mot psykiske lidelser. Det blir stadig mer psykiske plager.

Han sier at antipsykotiske legemidler har mindre effekt enn man trodde før, og viser til redegjørelsen i tvangslovsutvalgets utredning. Han peker videre på at større metaanalyser stiller spørsmål ved hvorvidt antidepressiver i det hele tatt har effekt.

– Min litt friske konklusjon er at vi står igjen med uspesifikke behandlinger for uspesifikke problemer.

Ditlevsen hevdet at 440 000 dansker på lykkepiller var et tydelig tegn på at vi har begynt å sykeliggjøre menneskelige reaksjoner på livet. 320 000 nordmenn på de samme pillene vitner ifølge Aarre om at det samme gjelder her. Som leder for Nordfjord psykiatrisenter ser han i overkant av 600 henvisninger i året. Blant dem sier han at mindretallet trolig trenger å henvises dit. Heller har de plager som følge av livet: konflikter, vold, diskriminering, fattigdom, mobbing, overgrep, kriminalitet og rusmiddelbruk.

– Mesteparten kommer til oss med rimelige og forståelige reaksjoner på det livet de lever, men vi er pålagt å diagnostisere dette som om problemet finnes inni hodene deres. Jeg vet ikke om det er legevitenskapen som er best til å ordne opp i folks skilsmisser, sier Aarre.

– Det er umulig å ha mitt syn på dette feltet uten å bli aktivist.

Han viser til de to britiske epidemiologene Kate Pickett og Richard G. Wilkinson, som har dokumentert at økonomisk ulikhet henger sammen med en lang liste sosiale onder, deriblant psykiske lidelser. Dette føyer seg inn i forskning som viser at ADHD er mer vanlig i fattige hjem.

Men hvordan ser alternativet til dagens psykiatri ut? Aarre viser til Stangehjelpa, et gratis helsetilbud for alle i Stange kommune, uten henvisning. Det vakte internasjonal interesse i 2018, ifølge Kommunal Rapport, som skrev at de samlet alt fra vernepleiere til helsesykepleiere, sykepleiere, sosionomer og psykologer under samme tak. I dialog med innbyggerne gjør man en tverrfaglig analyse av hva slags hjelp de trenger.

Det ville vært en god start, sier Aarre, som påpeker at det viktigste er å spørre de som trenger hjelp, hva de har behov for.

– Men da har vi solgt unna mye av den medisinske makten og da synker inntektene våre.

– Dette er ikke noe legemiddelindustrien har funnet opp

Ole Andreassen er professor i psykiatri og leder for Norsk senter for forskning på mentale lidelser (Norment), som deriblant leter etter biomarkører for psykiske diagnoser. Han er ikke særlig imponert over Ditlevsens psykiatrikritikk – den er ikke ny og baserer seg på en mangelfull forståelse, sier han.

Ditlevsen overser arv og oppvekstmiljø, mener Andreassen. Han påpeker at selv om det har skjedd noe i livene til folk, en miljøbelastning – det Ditlevsen kaller konteksten – som virker å utløse depresjon, angst eller psykose, overser Ditlevsen den andre siden av saken, nemlig sårbarheten. For når to personer kan reagere forskjellig på en og samme miljøbelastning, hva er det som utløser reaksjonen? Sårbarhet, mener Andreassen.

– Vi møter kun dem som får økte plager av en belastning, ikke dem som klarer seg bra. Det er ikke tilfeldig at de får de symptomene. Det har sikkert skjedd noe i livene deres, men det er viktig å nyansere. De som har en sårbarhet, har større risiko for å bli syk, for eksempel alvorlig deprimert, enn personer uten slik sårbarhet. For å finne ut hvor viktig miljøbelastningen er i forhold til sårbarheten, må man følge opp alle som har opplevd den samme belastningen.

Med tanke på vitenskapelige svakheter, er Aarre og Andreassen enige om at diagnosene er pålitelige, i betydningen at forskjellige spesialister som regel vil gi samme person samme diagnose.

Andreassen mener imidlertid diagnosene også er gyldige. Nei, psykiske diagnoser har kanskje ikke mekanistiske forklaringer slik biomedisinske diagnoser har det – der en mekanisme, for eksempel skade av vev i hjertet, fører til en virkning, som i hjerteinfarkt – men de kan likevel bidra til bedre behandling og prognose, sier han.

– Utredning og behandling vil bedres om vi får mer kunnskap om sykdomsmekanismer, men vi har veldige gode evidensbaserte behandlinger, både samtaleterapi og medikamenter, for psykiske lidelser i dag.

Han legger til at diagnosene uansett er viktige, siden psykose og depresjon krever forskjellige behandlinger.

– Det er flott med abstrakte tanker, teorier og filosofiske betraktninger, men det er ikke noe tvil om at noen mennesker er alvorlig psykisk syke, og trenger psykiatrisk behandling. Depresjon, bipolar lidelse og psykose er fenomener som har vært beskrevet siden antikken, og det er klart at de er gyldige, selv om man ikke helt forstår mekanismene. Dette er ikke noe legemiddelindustrien har funnet opp.

Han sier videre at det er lett å kritisere, men etterspør alternativet. Det er klart psykiatrien ser svak ut sammenlignet med et perfekt, ikke-eksisterende system.

Dagens psykiatri har mangler, og kan forbedres, men historien viser at enkle løsninger ikke virker på komplekse psykiske lidelser – som krever tverrfaglig sykdomsforståelse og behandling, sier han.

Heller enn medikalisering, frykter han profesjonalisering: Snakk med venner og familie før alt annet, råder han. Som et naturlig neste steg, viser han til fastlegetjenesten som et godt lavterskeltilbud før henvisning.

– Men øker du ikke sannsynligheten for sykeliggjøring når du går med psykiske plager til en lege?

– Det er ingen som er så gode til å skille sykdom fra normale plager som fastleger, sier Andreassen.

– Vi er selvfølgelig livredde for at ungdom medikaliserer livsutfordringer

Lars Lien er utdannet lege med spesialisering i samfunnsmedisin og psykiatri, og leder av Norsk psykiatrisk forening.

Han sier han kan sympatisere med mange av premissene for den vitenskapsfilosofiske kritikken, men stiller seg likevel skeptisk om de leder til konklusjonene som trekkes.

– Det jeg opplever stadig vekk i vårt fag, er den selvpiningen: Vi kan ingenting, vi vet ingenting, vi finner ingenting, sier Lien og påpeker at de har en egen avdeling for vitenskapsfilosofiske grunnlagsspørsmål.

Hvis det er noe unikt med psykiatrien, er det ikke disse svakhetene, men heller hvor opptatt folk – inkludert dem selv – er av dem.

– Men det er ikke sånn at alle de andre fagene har alt på stell heller. Det er ikke sånn at vi vet alt om hvordan kreft oppstår eller hva som er god behandling.

Så har de ikke funnet biomarkører som kan skille depresjon fra angst, og de overlapper begge med andre diagnoser. Men mellom gult og blått, finner du grønt, og selv om de overlapper, kan det like fullt være formålstjenlig å gjøre inndelingene:

– Det viktig å identifisere så godt vi kan og sirkle inn så godt det lar seg gjøre, sier Lien.

For selv om det kan være uklarheter, poengterer Lien at vi vet mye om hva slags behandling som fungerer på ulike plager.

En lederartikkel fra British Medical Journal tok i august stilling til den kliniske effekten av antidepressiver, basert på deres vurdering av den oppsummerte forskningen, i lys av en litteraturgjennomgang som utfordret forståelsen av depresjon som mangel på serotonin. De konkluderte med at de kliniske funnene står for seg selv, og at «antidepressiver fortsatt har svært god effekt for alvorlige depresjoner».

Det finnes ingen solide bevis på at alminnelige livsutfordringer blir stemplet som sykdommer og urettmessig medisinert, skal vi tro Lien, som likevel frykter at ungdommen beveger seg i den retningen.

– Noe av problemet vi sliter med, er jo medikalisering av livsproblemer. Det er vi livredde for når det gjelder ungdom. Det å forstå forskjellen mellom det og sykdom er kjempeviktig.

Han kaller det en skyrocketing blant unge, aller mest jenter, som rapporterer om angst og depresjon.

Men for andre generasjoner er det heller omvendt. Vi prater for lite om våre psykiske plager og stigmaet er høyst reelt.

– Vi vet at mange som sannsynligvis ville hatt glede av å få antidepressiver eller samtalebehandling, drukner sine sorger i alkohol eller andre rusmidler, sier han.

Lien sier videre at syv til åtte prosent av befolkningen har en alvorlig depressiv lidelse. Hvis alle de skulle brukt antidepressiver, ville det vært 405 000, altså betydelig flere enn de 320 000 som i dag har resept på dem. Dessuten er det ikke gitt at alle bruker resepten de får, og antidepressiver kan man få for både angst og posttraumatisk stresslidelse.

Her er Trond Aarre ved Nordfjord psykiatrisenter uenig. Han sier Liens påstand om at syv til åtte prosent lider av alvorlig depresjon, sikkert er riktig ut fra hvordan det defineres i diagnosemanualene, men denne terskelen er ifølge Aarre altfor lav, noe som fører til at de får medisiner de ifølge en britisk metaanalyse neppe kan vente seg en meningsfull effekt av.

Lien sier han er villig til å snakke om det systemiske alternativet, for eksempel som Stangehjelpa, men fastholder at de i så fall er nødt til benytte seg av spørreskjemaer, som sikrer at de som trenger det, blir henvist til psykiatrien.

– De alvorlige depresjonene, må vi klare å skille ut, for de trenger spesifikk behandling. Det å ikke gjøre det, mener jeg er ville vært en alvorlig svikt av mine kolleger, sier Lien.

Selv foreslår han å dele opp distriktspsykiatrisk senter, altså den psykiatriske delen av den statlige spesialisthelsetjenesten, i to, der kun de mest alvorlige plagene fortsetter å behandles som i dag.

– Vi beholder noen spesialister, spesialpsykologer og psykiatere på nivå 2, men så legger vi det meste av behandlingen på kommunen, som hovedsakelig skal behandle de lette til moderate plagene våre. Det tror jeg skaper mindre grad av stigmatisering, sykeliggjøring og medikalisering.