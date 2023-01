Professor ved UiO advarer om studenters manglende leseferdigheter

Studenter har en «urovekkende lav evne og vilje» til å lese lange og krevende tekster, mener professor Espen Ytreberg. Nå håper han hele undervisningssektoren går inn for en omstilling. – I all min tid på universitet har jeg ikke sett noen større utfordring for undervisningen.