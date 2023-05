Willy Pedersen: FHI-forskeres stråmann ble sentral i nedkjempelsen av rusreformen

Ville rusreformen ført til økt bruk av narkotika? Sosiologiprofessor Willy Pedersen har gjennomgått argumentene som bidro til at reformen falt. – At noen av våre kronikker ble tatt til inntekt for ting som vi ikke skrev, det kan man aldri sikre seg mot, sier FHI-forsker Anne Line Bretteville-Jensen.