Bakere reagerer på kjeder som Backstube: - Ødelegger norsk matkultur

Den norske bakerstanden mener kjeder som Backstube og Bake Me Up truer norsk baker- og konditorbransje. De etterlyser bedre merking av bakevarers opprinnelsesland, og større åpenhet om at bollene du spiser, ikke nødvendigvis er ferske.