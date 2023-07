Prime-lansering på Aker brygge: – Det er saft. Veldig dyr saft.

Nordmenn drikker dobbelt så mye energidrikk som for fem år siden. Da to Youtube-stjerner tok turen til Aker Brygge for å lansere en ny, ble de møtt av et samlet pressekorps, tusenvis av barn og en underlig gjeng av nye norske kjendiser.