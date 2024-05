Få snakker åpent om fred med Russland, men alle tenker på det

– Jeg mener det er direkte farlig å ta til orde for forhandlinger nå, sier Michael Ryan i den Brussel-baserte tankesmien Friends of Europe. – Det er mer risikabelt å la være, sier Jeremy Shapiro, forskningsdirektør ved den paneuropeiske tankesmien European Council on Foreign Relations.