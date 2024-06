Podkast: Vi tar «tradwife»-fenomenet på alvor

Den glossy tradwife-trenden fra sosiale medier i USA har blitt et tema for norske politikere: Sylvi Listhaug er imøtekommende, Tonje Brenna advarer. Spørsmålet er om trenden er et godt utgangspunkt for å diskutere feministisk økonomi, familiepolitikk og hvor vanskelig det er for politikerne å kommunisere verdibaserte standpunkter. Vi tror det og tar tradwife-fenomenet på alvor.

Relevante lenker:

Ingeborg Misje Bergems kommentar om tradwives: https://www.morgenbladet.no/ideer/kommentar/2024/06/10/kritikken-av-tradwives-er-et-eksempel-pa-moralsk-panikk/

Intervju med Emma Holten: https://www.morgenbladet.no/aktuelt/2024/05/31/velferdsstaten-krever-at-vi-bade-skal-jobbe-mer-og-fa-flere-barn/

Emil Andre Erstads kommentar: https://www.vl.no/meninger/kommentar/2024/06/07/partiet-som-ikkje-klarar-a-sta-i-ein-strategi/