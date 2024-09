Podkast: Tid for europeisk selvpisking

Et høyreradikalt parti, AfD, har for første gang siden andre verdenskrig vunnet et delstatsvalg i Tyskland. Var det ikke nettopp for å hindre dette at EU ble til? I ukens episode spør Maria Berg Reinertsen og Aslak Bonde hvor dårlig det går med det europeiske fellesskapsprosjektet, vi skal få høre hvordan det gikk da Jonas Gahr Støre forsøke seg som kommentator, og om da EU forsøkte å komme bondeopprøret i møte. Det er tid for europeisk selvpisking i podkasten «Morgenbladet politikk og økonomi».

