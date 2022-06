Er det snakk om et paradigmeskifte innen behandlingen av posttraumatisk stressyndrom eller er det snakk om overdreven entusiasme for middelmådige resultater? Joar Øveraas Halvorsen, psykologspesialist og forsker ved NTNU, er kritisk til forskningsformidlingen av resultatene fra MDMA-assistert behandling. Psykologspesialist, MDMA-terapeut og forsker, Ivar Goksøyr, har selv sett gode resultater og argumenterer for flere eksperimenter.

---