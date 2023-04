Kvinner med høy status får oftere brystkreft, men dør sjeldnere

Før årtusenskiftet hadde de høyest utdannede og best betalte kvinnene størst risiko for å få brystkreft og dø av det. Nå har overlevelsessjansene utviklet seg til å bli et motsatt klasseproblem, ifølge ny studie – og årsaken forundret forskeren.