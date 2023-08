Har LK-99, materialet som skulle forandre alt, rent bort i ingenting?

Kunngjøringen av et superledende stoff fikk internett til å gå amok. Forskere flest reagerte med et skjevt smil og et skuldertrekk, forteller NTNU-professor Asle Sudbø, en av landets fremste i feltet. Men han er ikke klar til å avvise oppdagelsen helt ennå.