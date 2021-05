Grunnlag for mistillit: Under andre omstendigheter kunne koronakommisjonens rapport ført til regjeringskrise, skriver Aslak Bonde. Her: Kommisjonens leder Stener Kvinnsland overleverte sluttrapporten til statsminister Erna Solberg på Statsministerens kontor i Oslo onsdag 14. april. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB