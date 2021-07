Ti år siden: I arbeidet med artikkelen har Morgenbladet vurdert om vi skulle vise de upubliserte Utøya-bildene med identifiserbare personer på. Vi landet på at hensynet til de etterlatte – og til de avdøde selv – ennå veier tyngre enn argumentene for publisering. Dette er et annet av Niklas Hammarströms fotografier som ikke har vært trykket i Norge før. (Niclas Hammarström)