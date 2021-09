Hverken rød eller grønn nok for deler av opposisjonen: Den nye regjeringen vil trolig få Høyre som uformell alliansepartner, skriver Aslak Bonde. Onsdag ble det kjent at SV trekker seg fra regjeringssonderingene på Hurdalsjøen hotell. Her: Jonas Gahr Støre møter pressen, Hurdal 29. september. (Terje Pedersen/NTB)