Arbeiderpartiordførere begynner å bli lei av at toppene i eget parti møter strømkrisen med løfter om at de følger nøye med på situasjonen, og føyer seg til regjeringens kritikere. Her: Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) og Jonas Gahr Støre i møte. (Tor Erik Schrøder/NTB)