Norge vil kanskje, kanskje ikke, anerkjenne Palestina som egen stat når tiden er inne. Bør det være nok for Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe og andre nordmenn med røtter i Midtøsten som opplever at krigen i Gaza har avslørt at de ikke lenger har plass i det norske vi-et? Det spør Aslak Bonde og Maria Berg Reinertsen denne uken i Morgenbladet politikk og økonomi.