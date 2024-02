Podkast: Har Aps Kari Nessa Nordtun funnet oppskriften på popularitet?

Forbud mot mobil i skolen, gratis buss i hjemkommunen Stavanger og et utspill om samfunnstjeneste for alle ungdommer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fremstår så handlekraftig at hun løftes frem som fremtidig Arbeiderparti-leder og statsminister. Men er hun egentlig så handlekraftig? Hva vil skje når hun etterhvert må ta de virkelig vanskelig debattene på skolefeltet?