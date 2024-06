Podkast: Jens kommer hjem! Men til hva slags Norge?

Onsdag ble det klart: Jens Stoltenberg har fått en etterfølger i Nato. Morgenbladet politikk og økonomi feirer at mannen som er blitt selveste referansepunktet for det gode og trygge sosialdemokratiet, kan komme hjem igjen. Vi spør ikke om han skal bli statsminister, sentralbanksjef eller styreleder i Equinor, men om han i det hele tatt vil kjenne igjen det Norge han forlot? Eller har vi forandret oss like mye som den verden han nå forlater?

Vil du lese artiklene Maria og Aslak snakker om i episoden? Her finner du Sun Heidi Sæbøs kommentar om Nord-Korea, artikkelen fra i fjor sommer der Norges ledende utenrikspolitikere tenker høyt om sikkerhetspolitikk, Hanne Østli Jakobsens sak om norsk forskningssamarbeid med Kina fra forrige uke, spesialnummeret om Jens Stoltenbergs første regjering, og en reportasje om det danske politiske stjerneskuddet Alex «Daddy» Vanopslagh. Og sist, men ikke minst: En demo-video av Snow Rabbit-maskinen i Oslo-marka.