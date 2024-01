Åndelighet har inntatt vitenskapen for fullt. Men hvor går grensen?

Vitenskapen åpner seg for mystiske hypoteser, som at telepati finnes og at solen har bevissthet. – Jeg tror sinnene våre strekker seg over astronomiske avstander, sier biolog Rupert Sheldrake. Kjernen ved vitenskap er å ha et åpent sinn. Men man kan ikke ha et så åpent sinn at hjernen faller ut, svarer hjerneforskeren Anil Seth.