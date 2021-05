Fotografen Rafal Milach har dokumentert demonstrasjonene som har gått siden den polske grunnlovsdomstolen uttalte at alle former for abort – også når fosteret er alvorlig sykt – er forbudt. Her: Politiet nedlegger det Milach beskriver som «aggressive» motdemonstranter fra ytre høyre. Warszawa 30. oktober 2020. Foto: Rafal Milach / Magnum Photos / NTB