Svenska synden, 2018

---

Skandalen i Svenska Akademien

18 kvinner har anklaget en svensk kulturprofil for seksuell trakassering og overgrep. Mannen er gift med medlem i Svenska Akademien Katarina Frostenson.

Det knytter seg også kontroverser til at en kulturscene mannen har ledet, har fått pengestøtte fra Svenska Akademien. Leder Sara Danius har fått et advokatfirma til å utrede Akademiens bånd til mannen.

Med denne rapporten på bordet stemte Akademiens medlemmer 6. april over hvorvidt Katarina Frostenson skulle kastes ut. Flertallet gikk imot ekskludering.

Etter et møte torsdag 12. april ble det klart at leder Danius trekker seg fra Akademien, Frostenson legger ned sitt arbeid, men har ikke formelt trukket seg.

---

På torsdag, da det ble klart at Sara Danius trakk seg som leder av Svenska Akademien, publiserte avisen The New York Times en artikkel om skandalen som har rystet Sverige den siste uken. Artikkelen hadde overskriften: «In Nobel Scandal, a Man Is Accused of Sexual Misconduct. A Woman Takes the Fall.»

I løpet av de siste dagene har også flere internasjonalt anerkjente forfattere uttalte seg om den 230 år gamle kulturinstitusjonens offentlige kollaps. Østerrikske Elfriede Jelinek, som vant Nobelprisen i litteratur i 2004, sa til Svenska Dagbladet at akademimedlemmene burde «sette seg ned og snakke igjennom det hele en gang til i fred og ro. Etterpå burde de gå hjem og lese.»

Sofi Oksanen, som mottok Svenska Akademiens nordiske pris i 2013, påpekte i avisen Expressen at hvordan Akademien håndterer situasjonen «former fremtiden» og «setter et eksempel».

Etter hvert som skandalen får stadig mer oppmerksomhet utenlands, melder spørsmålet seg: Kan den komme til å ødelegge Nobel-institusjonens internasjonale anseelse?

Weinstein-fortelling.

Jens Liljestrand, som er kommentator og assisterende kultursjef i Expressen, mener at den siste ukens hendelser allerede har svekket Akademiens anseelse utenlands, og at de kommer til å fortsette å gjøre det:

– Jeg tror det er vanskelig å forstå Svenska Akademien i utlandet, det er en veldig spesiell organisasjon. Jeg merker at jeg må forklare veldig mye når jeg snakker med deg eller noen fra Danmark eller USA, og at det er en komplisert situasjon å forklare. Men seksuelle overgrep, mannssjåvinisme og seksuell undertrykkelse er internasjonalt, så å si, det er mangekulturelt. Det forstår alle hva er, sier Liljestrand til Morgenbladet.

Skandalen rundt Svenska Akademien ble utløst i november i fjor da 18 kvinner anklaget ektemannen til et av akademimedlemmene for seksuell trakassering og voldtekt. Mannen omtales gjerne som Kulturprofilen.

Man kan forestille seg at mediefortellingen rundt Kulturprofilen i utlandet vil ligne på den man hadde rundt den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein, som i oktober 2017 ble anklaget for seksuelle overgrep av mer enn 80 kvinner:

– Hvis Akademiens krise i utlandet blir skildret gjennom metoo-kampanjen, noe som allerede gjøres, og som jeg synes er riktig, da blir Kulturprofilen Sveriges Weinstein. Det kommer definitivt til å skitne til bildet av Svenska Akademien. Forestill deg et Hollywood der Harvey Weinstein og kameratene hans hadde fått fortsette å styre.

– Satt på spissen er det som hender i Akademien nå, at de som oppfattes som undertrykkende og sexistiske, tar makten, sier Liljestrand.

Varemerket Nobel.

Sigrid Combüchen, som regnes blant Sveriges fremste forfattere, er mer usikker på hva slags effekt skandalen rundt Svenska Akademien fortsatt kommer til å øve når Nobelprisen i litteratur for 2018 skal deles ut i november:

– Nå, hva er det man sier – it’s a long long time, from May to November … Jeg forestiller meg at «varemerket» Nobel holder seg, hvem som enn deler det ut. Fredsprisen har jo overlevd Jaglands idiotiske valg, som til og med sjenerte prismottagerne. Man skal ikke si nei til penger, ikke engang fra Svenska Akademien. Jeg fikk en pris for kanskje syv år siden som jeg ga til Leger uten grenser. For å sitere Skam-William: «De driter i hvor pengene kommer fra.», skriver Combüchen i en kommentar til Morgenbladet.