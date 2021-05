Nytt litteratursyn. Hamsuns litteratur mistet verdi for professor Ståle Dingstad da han fordypet seg i forfatterens ideologi og fremstilling av minoriteter. I sin nye bok om Hamsun og holocaust skriver Dingstad om skjebnen til den jødiske Sachnowitz-familien, som på et tidspunkt var Hamsuns naboer. – Jeg tenkte at nå burde jammen Hamsuns problematiske fortid utfordres fra offerets side, sier litteraturprofessoren ved Universitetet i Oslo.