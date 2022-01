Se for deg et Drammen der Mark Rothko og Willem de Kooning er formgivingslærere på det lokale gymnaset. Hvor Anne Frank skriver sin berømte dagbok på et av byens loft. Og hvor Adolf Eichmann spiser karbonadesmørbrød på en kafé. Et slikt Drammen har Kristian Klausen tegnet opp for leserne i sine tre seneste romaner. Vi tar en tur til Klausens Drammen. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.