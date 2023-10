Tore Kvæven om høyreekstrem tolkning av bøkene: – Ikke noe politisk budskap

Fem år etter sitt brageprisvinnende gjennombrudd har Tore Kvæven skrevet om en verden som har gått under i krig. At romanens apokalypse henger sammen med politiske analyser han delte for 13 år siden, blant annet på et høyreekstremt nettsted, benekter han.