Podkast: Litteratur av hvem? For hvem?

Få om noen spørsmål har vært så bestemmende for samtalen om litteratur de siste par tiårene som spørsmålet om representasjon. Er menneskene som skriver bøkene, representative for menneskene som leser dem og som lever i verden? Er det mulig for mennesker med alle typer erfaringer å finne litterære fortellinger som representerer dem? Samtidig er det få spørsmål som sender debatten så fort ned i skyttergravene. Og til sammen utgjør disse skyttergravene det vi kaller kulturkrigen. Men det finnes en samtale utenfor skyttergravene også. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.

Boken Bernhard ikke kunne huske tittelen på, var av Olivier Roy og på engelsk har den tittelen The Crisis of Culture. De tre artiklene vi diskuterer: «Spiller det en rolle hvem som skriver samtidslitteraturen?», «Lena Anderssons oppgjør med identitetspolitikken: – Forfatteren må være troløs» og «Funksjonshemming i litteraturen: Kroppene som ikke passer inn»