Podkast: Bipersonene slår tilbake

«Motromanen» er blitt et mye omtalt fenomen i Norge de siste årene. Enkelte har sågar hevdet at det er noe helt nytt i litteraturhistorien. Denne uken har vi igjen en roman foran oss på arbeidsbordet som svarer på en annen roman, og igjen er det Vigdis Hjorth som er gjenstand for et slikt svar. I denne ukens episode av Morgenbladets bokpodkast snakker vi om romaner som snakker med andre romaner og hva slags litteratur som kommer ut av det. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.

Her er vår anmeldelse av Bare om Arnold Busk.