Podkast: Kvinner skriver som kvinner, menn skriver som menn

Hvorfor er det slik at en mannlig romanperson har én legg og en kvinnelig romanperson har to? Hvorfor utmerker kvinnelige forfattere seg med adjektivet «gråtkvalt» mens menn er glad i ord som «europeisk» og «politisk»? Det er vanskelig å svare på, selvfølgelig, men at det er slik, fremkommer i nasjonallingvist Helene Uris nye bok Jeg naken drakk. Den snakker vi om i denne ukens episode av Morgenbladets bokpodkast.

