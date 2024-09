Podkast: Vi forbanner Silicon Valleys elv

Når man leser om og ser på hva teknologiverdenens mektigste mennesker skriver og foretar seg, får man en klar følelse av at verden fremstår temmelig annerledes sett fra Silicon Valley. Men hva er egentlig forskjellen på det de ser og det vi ser? Er Elon Musk verdensånden til hest eller er han bare en fyr som har gått seg bort i sitt eget tankespinn? En ny bok gir oss – kanskje ufrivillig – et glimt inn i den verdensanskuelsen som dominerer blant mektige menn på toppen av teknologihierarkiet. Den er dessuten skrevet av en som har hatt enorm betydning for hvordan vi forstår politikk og valg. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.

