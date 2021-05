Nødvendig opplysningsarbeid: Etter å ha lest to aktuelle bøker som belyser sykepleiernes og helsevesenets status presens, fikk Morgenbladets anmelder lyst til å sette i gang revolusjon umiddelbart. Her: Sykepleier Sigrid Seim på vei inn for å behandle coronasyke pasienter på isolatsenteret på Ullevål sykehus. (Foto: Jil Yngland / NTB/NTB)