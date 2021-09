Vi lar det skure og gå: Merkelig nok lever vi tilsynelatende godt med at folk kan få vidt forskjellige dommer for samme forbrytelse, skriver Morgenbladets bokanmelder, med utgangspunkt i to bøker som diskuterer vår evne og vilje til å tenke i et mer langsiktig perspektiv. (Dan Kitwood/Getty Images)