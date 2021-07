Er mangelen på risikovillig finanskapital den største begrensningen for en god miljøpolitikk? Enkle og billige naturbaserte løsninger, eller tiltak som rett og slett begrenser visse typer aktivitet, er ikke attraktivt for storkonsern og finansaktører, skriver Tone Bøe. (Josh Haner / The New York Times / NTB )