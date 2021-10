Naturrestaurering: I et rewilding-prosjekt som tar sikte på å tilbakeføre Donaudeltaet til sin opprinnelige tilstand, er forholdene lagt til rette for at dyrene skal kunne være i fred. Her: Vannbøfler i Donaudeltaet i Ukraina i fjor sommer. (Andrey Nekrasov/Barcroft Media via Getty Images)