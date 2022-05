Mest populær: Da den første båtlasten med bananer ankom New Jersey fra Jamaica i 1880, ble den en umiddelbar suksess. Det går faktisk med en viss rett an å hevde at et betydelig antall yankees gikk bananas da de for første gang fikk stifte bekjentskap med denne falliske frukten, som stadig er verdens mest populære (om man ikke tar med tomaten, som teknisk sett er en frukt). (Odin Drønen)