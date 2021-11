Hilde Østby forsøker å forsone seg med jula ved å finne de andre som også har hatt et ambivalent forhold til høytiden - som Winston Churchill, for eksempel. (Fotocollage: Morgenbladet, kildefoto av Churchill: Yosuf Karsh / Library and Archives Canada / National Portrait Gallery, kildefoto av juletre: Esther Langberg / Oslo Museum, kilefoto av appelsin: CC)