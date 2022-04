Utenrikspolitikk i endring: Tilhørighet til den transatlantiske alliansen og dens institusjoner fremstår mer og mer som en forutsetning for selvstendighet og demokrati. At SV nå diskuterer Nato, er et tegn på dette. En ny EU-debatt kan stå på trappene, skriver Tore Wig. (Espen Friberg)