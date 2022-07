Arven etter Boris: Kandidatene til å bli partileder for Det konservative partiet, og dermed statsminister i Storbritannia, har møttes i to tv-debatter. Den tredje ble avlyst av bekymring for hva slags inntrykk velgerne får av de interne forholdene i partiet. Fra venstre: Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Liz Truss og Tom Tugendhat. (Foto: Tom Nicholson / NTB)